Coronavirus : des communes vauclusiennes prennent un arrêté municipal et instaurent un couvre-feu

Pour limiter les déplacements des habitants de Vaucluse, certaines communes ont prit des arrêtés municipaux et instaurent un couvre-feu.

A Carpentras, il est désormais interdit de se trouver dans la rue passé 21 heures et ce jusqu'à 5 heures du matin pour les majeurs. Pour les mineurs non accompagnés d'un adulte, il est tout simplement interdit de se trouver dehors, quelque soit l'heure. Un troisième arrêté municipal a été prit à Carpentras, il permet de lutter contre les incivilités. On peut y lire qu'il est désormais « _interdit de cracher_, d’abandonner des papiers, des mouchoirs et des masques de protection usagés et de se tenir à moins d’un mètre de distance des autres ». Les policiers peuvent donc verbaliser ces comportements "dangereux en cette période". Les mesures prendront effet dès la parution des arrêtés par la ville.

A Lapalud, ce sont les habitants qui ont demandé cette mesure, le maire est toujours en attente d'une réponse de la préfecture.

Dans les communes limitrophes, Villeneuve-lez-Avignon interdit à partir de 20 heures ce soir tout déplacement dans les rues, jusqu'à 5 heures du matin. A Bagnols-sur-Cèze, Alès ou encore Nimes le couvre-feu est actif depuis dimanche soir (de 22h jusqu'à 5h).