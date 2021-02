Coronavirus : des contrôles de police renforcés dans les magasins à Nice

Pour lutter contre l'épidémie de Covid, les contrôles de police se multiplient dans les magasins et les grandes surfaces qui peuvent rester ouvertes malgré les dernières restrictions. Objectif : vérifier que les jauges, les distances, le port du masque et les gestes barrières sont bien respectés.

Face à l'épidémie de Covid, le gouvernement a annoncé vendredi 29 janvier de nouvelles restrictions, dont la fermeture des commerces non-alimentaires dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m². Objectif : limiter les brassages de population et freiner la propagation de l'épidémie. Dans les Alpes-Maritimes, seuls Nice Étoile et Polygone Riviera peuvent poursuivre leur activité habituelle.

Dans les boutiques qui peuvent toujours accueillir des clients, la police multiplie les contrôles. Ce lundi 1er février, une trentaine de policiers sont venus patrouiller dans la galerie marchande de Nice Étoile et dans les alentours. "On renforce les contrôles pour éviter de reconfiner dans quelques jours ou dans quelques semaines", explique le commissaire Olivier Malaver.

Gel hydroalcoolique, jauge et signalétique au sol

"On passe devant chaque boutique et on regarde s'il y a bien la signalétique au sol qui indique dans quel sens les clients doivent circuler dans le magasin, s'il y a bien du gel hydroalcoolique à disposition des clients et si la jauge maximum du nombre de clients est respectée", détaille-t-il. Dans les 26 boutiques visitées ce lundi, rien à signaler la plupart du temps, sauf deux rappels à l'ordre à cause de distances entre les clients non-respectées dans la file d'attente de magasins.

à lire aussi Les commerces de Cap 3000 ferment ceux du Polygone Riviera restent ouverts

Des contrôles fréquents, plusieurs fois par semaine, qui sont plutôt bien accueillis par les commerçants de Nice Étoile. "Ça sensibilise les clients, parce qu'il y en a certains qui sont un peu laxistes sur ce sujet ou qui ne comprennent pas que l'on soit strict, mais si on veut rester ouvert, c'est important de respecter ces normes sanitaires", estime Jessica, vendeuse dans une boutique de bijoux.

Il faut qu'il y en plus souvent, parce que si les gens ont un peu peur, ils prendront tout ça un peu plus au sérieux

Face à la forte affluence pendant les week-ends et à certains clients peu respectueux des distances et du port du masque, Lucie, apprécie le passage régulier des forces de l'ordre. "Il faut qu'il y en plus souvent, parce que si les gens ont un peu peur, ils prendront tout ça un peu plus au sérieux", confie cette vendeuse d'un magasin de prêt-à-porter.

Verbalisations pour non-port du masque

En parallèle des contrôles dans les commerces, une vingtaine de policiers patrouillent autour de la galerie commerciale pour verbaliser les passants qui portent leur masque sous le nez, voire ne portent pas du tout de masque.

"Chaque opération a un aspect de visibilité renforcée, c'est-à-dire qu'il faut que les citoyens nous voient en train de faire des contrôles et en train de faire respecter les mesures sanitaires pour que celles-ci soient respectées", explique le commissaire Malaver. "C'est la continuité des contrôles dans le temps qui fait qu'ils sont respectés".