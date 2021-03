Coronavirus : des contrôles de port du masque à Cassis

Les beaux jours reviennent, les touristes avec... Et les contrôles de police aussi. À Cassis, on constate une grosse affluence ces derniers week-ends. Les policiers, qui contrôlaient le port du masque (obligatoire dans la ville), ont préféré la prévention à la verbalisation ce dimanche.

À Cassis, locaux et touristes s'offrent une pause en bord de mer pour manger ou boire un verre, avec le masque sous le menton... Forcément : c'est plus pratique ! Une limite fine, et parfois compliqué à gérer : "Bien sûr, lorsqu'ils mangent, on ne va pas être trop répréhensibles sur le port du masque mais ils doivent l'avoir à proximité" explique le Major Raffin, commandant de la brigade de Cassis.

Beaucoup de monde ce dimanche sur le port de Cassis, mais Covid oblige, plus de terrasses pour s'asseoir © Radio France - Elisa Montagnat

"C'est très compliqué : on ne va pas rester constamment à coté d'une personne pour voir si elle reste des heures sans le masque. En revanche on dit à la personne d'avoir le masque à proximité, c'est à dire en bas du visage, pour qu'elle puisse le remettre lorsqu'elle a fini de consommer". La police qui prévient : avec la période estivale qui arrive, les contrôles seront "de plus en plus renforcés à Cassis".