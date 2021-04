Coronavirus : des contrôles dès ce week-end dans les Pyrénées-Orientales

Comme annoncé par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, les nouvelles restrictions sanitaires prennent effet dès ce samedi soir. Les déplacements sont interdits à plus de dix kilomètres de votre domicile, dans les Pyrénées-Orientales une tolérance est appliquée jusqu'à lundi soir pour le long week-end de Pâques, mais dès samedi des contrôles sont effectués.

Respect du couvre-feu

Le préfet Etienne Stoskopf rappelle que le couvre-feu est toujours en vigueur et que les contrôles seront systématiques après 19 heures. Pour rappel l'amende est de 135 euros.

Les gestes barrières

Même chose pour le port du masque, le préfet rappelle qu'il est obligatoire dans la rue et dans les lieux publics. Les regroupements de plus de six personnes à domicile ou dans la rue seront également sanctionnés dès ce samedi.

Alcool sur la voie publique

Une nouveauté en revanche : la préfecture a pris un arrêté, vendredi matin, interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique (pour éviter les rassemblements).

D'autres arrêtés pourraient être pris si jamais la préfecture observe un "manque de civisme" ces prochains jours.

La préfecture est catégorique : à partir de lundi les forces de l'ordre contrôleront les déplacements. N'oubliez pas votre justificatif de domicile.

Fin de la ruée vers le tabac

Des milliers de Français se sont rués vers le Perthus depuis ce jeudi pour acheter des cigarettes, notamment. Ce samedi des gendarmes filtreront la circulation comme les jours précédents. Ils pourront même vous demander de faire demi-tour à partir du Boulou, si les deux parkings sont saturés.

Dès lundi, la stricte application des dix kilomètres autour de votre domicile sera de rigueur. La gendarmerie rappelle que "les cigarettes ne sont pas considérées comme des biens de première nécessité."

