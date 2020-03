Depuis mardi, des contrôles sont effectués aux postes frontières entre la Haute Savoie et la Suisse. 11 passages uniquement sont ouverts pour les automobilistes. L'objectif est de limiter les déplacements. Il faut avoir ses papiers et notamment le permis de travail en règle et surtout à jour.

Coronavirus : des contrôles pour les frontaliers entre Haute Savoie et Suisse... et des bouchons !

Les frontaliers s'en sont aperçus dès mardi matin, en voulant se rendre au travail en Suisse : les bouchons et les contrôles sont de retour à la frontière. Il y a eu plusieurs dizaines de kilomètres de ralentissements mardi matin et mardi soir, ainsi que de longues minutes voire heures d'attente.

L'accès des travailleurs frontaliers vérifiés

En fait, comme il faut limiter au maximum les déplacements et la circulation des personnes dans le cadre des mesures de confinement liées au coronavirus, les contrôles sont renforcés aux frontières. La préfecture de Haute Savoie a donné plusieurs précisions dans un communiqué mardi soir : " Selon l'ordonnance prise le 16 mars 2020 par la Confédération Suisse, seuls pourront désormais pénétrer sur le territoire suisse, les personnes qui pourront justifier :

être de nationalité suisse être au bénéfice d’un document de voyage et d’un titre de séjour visés à l’alinéa 2, notamment un permis de séjour suisse un permis de frontalier, un visa délivré par la Suisse ou une assurance d’autorisation de séjour avoir un motif professionnel d’entrée en Suisse et posséder un certificat d’enregistrement effectuer un transport de marchandises à titre commercial et posséder un bulletin de livraison être en transit en Suisse avec l’intention de se rendre directement dans un autre pays être dans une situation d’absolue nécessité

Le cas des soignants frontaliers

Pour aller travailler en Suisse, il faut donc montrer pâte blanche : un permis de travail et un contrat de travail. Par exemple, les hôpitaux universitaires de Genève ont édité un document interne pour tous les soignants frontaliers en indiquant qu'ils étaient prioritaires, même si cela ne leur ouvrent pas une file spéciale à la frontière.

On estime que plus de la moitié des travailleurs frontaliers sont dans le secteur médical, ils sont près de 3 500 dans les hôpitaux de Genève. Ces soignants infirmiers et médecins doivent évidement être auprès des patients, mais à l'hôpital, au service des médias, on précise que le télétravail a été mis en place dans de très nombreux postes de l'administration.

A noter que l’accès au territoire Suisse depuis la Haute-Savoie est ouvert uniquement aux postes frontières de Perly, Soral 1 (Crâche), Saint Julien Bardonnex, Croix de Rozon (Collonges Sous Salève), Veyrier (Pas de l'Echelle), Fossard, Thonex- Vallard, Moëllesulaz, Mon Idée, Moniaz, Asnières(Veigy).