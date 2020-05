Coronavirus : des convois de masques sous haute protection dans les Hauts-de-France

Ce lundi matin, l'agence régionale de santé a fait appel à l'armée de terre pour sécuriser deux convois de camions transportant des masques et du gel hydroalcoolique, au départ de Lille et Amiens.

Attention, transport ultra-sensible. En cette période de confinement et d'approvisionnement tendu en masques de protection et en solution hydroalcoolique, les convois partis ce lundi matin des antennes de l'ARS dans la région (à Lille et Amiens) font l'objet de procédures de sécurité exceptionnelles.

Des patrouilles militaires en renfort

Deux camions du 516ème régiment du train de Toul se sont positionnés tôt ce lundi matin devant le siège régional de l'ARS, à Lille et devant l'antenne picarde, à Amiens. A l'intérieur des deux convois :

300 000 masques et 2 300 solutions hydroalcooliques.

Du matériel de protection qui est distribué dans les 13 principaux hôpitaux de la région (Lille, Amiens, Valenciennes, Lens,...). Les convois son escortés de patrouilles militaires avec à bord des soldats du 3ème régiment de hussards basé à Metz. Cette opération illustre l'une des missions de l'armée dans le cadre de l'opération "Résilience" déclenchée le 25 mars par le Président de la République : soutenir les services de l'Etat pour protéger la population. Depuis le début du confinement, 1 million de masques gérés par l'ARS ont été acheminés dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et chez les professionnels de la médecine de ville (généralistes, pharmaciens, infirmiers,...) grâce aux militaires de l'opération "Résilience".

Des patrouilles autour des hôpitaux

Les militaires sont également déployés en permanence autour de 4 hôpitaux sensibles de la région pour protéger les précieux stocks de masques et de gel hydroalcoolique : Amiens, Douai, Cambrai et Lens.

Un nouveau convoi militaire rempli de masques doit arriver du Rhône, ce mardi, protégé par des militaires.

Depuis le début de l'épidémie, 27 millions de masques ont été livrés par l'Etat et l'ARS aux établissements et professionnels de santé dans les Hauts-de-France.