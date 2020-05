Coronavirus : des dérogations pour l'ouverture de certaines bases de loisirs de Côte-d'Or

Du soleil et des températures agréables, tout ce week-end prolongé à l'exception de samedi où météo France annonce la pluie, il va faire globalement beau sur la Côte-d'Or. Si on n'a toujours pas le droit de se baigner, la préfecture a de nouveau autorisé quelques pratiques autour de certains lacs.

Mercredi, via des arrêtés préfectoraux, la préfecture de Côte-d'Or, a de nouveau autorisé quelques pratiques autour de certains lacs de Côte-d'Or. C'est le cas par exemple au lac de Panthier à Vandenesses-en-Auxoisoù la promenade est désormais autorisée et où la base nautique peut de nouveau accueillir du public dès ce vendredi 22 mai 2020.

Pêche autorisée au lac de Chour

Des dérogations sont également accordées pour l'ouverture dulac de Chour sur la commune de Pagny-le-Château pour la pratique de la pêche, il s'agit de "maintenir une activité professionnelle en lien avec la pisciculture" précise l'arrêté.

Le ski de nautique de retour à Prémeaux-Prissey

Ouverture également pour la base nautique "TNCO" de Prémeaux-Prissey, un plan d'eau qui se situe sur la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, pour la pratique sportive individuelle du wakeboard et du ski nautique. Tandis qu'à Dijon, le lac Kir, est de nouveau autorisé aux piétons à des fins de promenade.

Avec l'ouverture de la base TNCO de Prémeaux-Prissey c'est le retour du wakeboard ! © Maxppp - Danil Shamkin

Les accès au lac d'Arc-sur-Tille toujours fermés

Pendant ce temps là, l'accès à la base nautique d'Arc-sur-Tille, lui, reste toujours interdit jusqu'à début juin. Mais une réunion est prévue avec la préfecture ce vendredi pour permettre la reprise d'activité du ski nautique qui pourrait intervenir assez rapidement selon nos informations.

Des règles à respecter

Attention, pour les sites où des activités redeviennent possibles grâce à ces dérogations et alors que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au mois de juillet, respect des gestes barrières, distanciation physique et interdiction de se rassembler à plus de 10 restent de mise ! En cas de non respect ces lieux peuvent de nouveaux être fermés explique la préfecture. Par ailleurs la baignade reste interdite sur l'ensemble du territoire de la Côte-d'Or.