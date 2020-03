Coronavirus : des distilleries du Haut-Doubs cèdent leur alcool pour fabriquer du gel désinfectant

En pleine crise du coronavirus, les pharmacies et les hôpitaux se retrouvent en pénurie de gel hydroalcoolique. Dans le Haut-Doubs, plusieurs distilleries se montrent solidaires. Les fabricants d’absinthe ont décidé de céder une partie de leur stock d’alcool aux fabricants de gel.

Les distilleries du Haut-Doubs font preuve de solidarité en cette période de crise sanitaire lié au coronavirus. Pour remédier à la pénurie de gel hydroalcoolique, les fabricants d’absinthe ont décidé de donner une partie de leur stock d’alcool à 96 degrés, pour fabriquer du gel désinfectant.

À Pontarlier, dans le Doubs, la distillerie Armand Guy donne 3 000 litres d’alcool pur aux fabricants de gels hydroalcoolique. « On a pensé que ce serait une bonne chose de faire profiter la population de nos stocks d’alcool », confie François Guy, patron de la distillerie Armand Guy.

Compte tenu de la crise sanitaire en cours, la production d’absinthe est réduite. « Tous les bistrots sont fermés, donc il ne se consomme déjà plus de Pontarlier dans les bars. Rare sont ceux qui en boivent seul à la maison. Donc autant se servir de notre alcool pour soigner les gens », raconte François Guy.

Ce n’est pas la première fois que la distillerie familiale cède son alcool. Déjà, lors de la Seconde Guerre mondiale, leur stock d’éthanols avait servi la population. « Mon père me disait qu’au moment de la libération de Pontarlier, l’hôpital ne pouvait plus soigner ses blessés, car il n’y avait plus de désinfectant. Nous avions donné nos stocks d’alcool pour aider », explique François Guy.

Deux fabricants de gel hydroalcoolique se sont déjà montrés intéressés par l’alcool de la distillerie Armand Guy. 1 600 litres d’alcool iront chez des fabricants dans le Jura et dans le Territoire de Belfort.

Une fois le gel hydroalcoolique fabriqué, 400 litres du produit retournera à Pontarlier. François Guy tient à donner une partie de la production à l’hôpital de sa ville. La distillerie de Pontarlier s’attend à être contacté par les pharmaciens de la région qui pourraient avoir besoin du reste de leur stock d’alcool.