Coronavirus : des dons de smartphones et tablettes attendus pour les adultes handicapés confinés en Côte-d'Or

Malgré les premières mesures d'assouplissement du confinement ce lundi 11 mai 2020, ce mois de mai s'annonce semblable au précédent pour les adultes en situation de handicap confinés depuis 50 jours dans les foyers de Côte-d'Or. L'association Acodege recherche donc des smartphones et des tablettes pour permettre des vidéoconférences et des activités de loisirs à distance pour quatre foyers, à Dijon, Chenove, Perrigny et Gevrey.

La vidéoconférence comme solution pour garder le lien

"Le déconfinement va être très progressif pour ces publics et le retour des activités collectives ne fait pas partie des premiers plans de déconfinement. La Visio semble donc bien rester pour encore quelques semaines voire quelques mois la seule solution pour maintenir les liens et permettre les activités," indique l'association France Bénévolat Côte-d'Or dans un mail à ses adhérents.

Donnez le matériel que vous n'utilisez pas

Ainsi, fouillez dans vos tiroirs : tout matériel numérique, comme des tablettes ou smartphones neufs, d'occasion ou reconditionnés seront très utiles.

Pour donner, adressez vous directement à l'association Acodege

Par téléphone : 03 80 51 41 26

: 03 80 51 41 26 Par email : sandrine.thach-monestier@acodege.fr