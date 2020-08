Coronavirus : des élus réclament la gratuité des masques

Alors que l'obligation de porter le masque de protection contre le coronavirus concerne de plus en plus de lieux, y compris en extérieur, des élus réclament ces derniers jours leur gratuité. Une éventualité que les autorités ont plusieurs fois écarté.

Dans les restaurants, les lieux clos, les rues les plus fréquentées et désormais sans doute dans les entreprises : le port du masque est désormais obligatoire dans la vie de tous les jours. Un équipement de protection contre l'épidémie de coronavirus qui a un coût, et que certains aimeraient voir financer par les pouvoirs publics.

Une généralisation de l'obligation qui fait grimper le coût

Ce lundi, plusieurs élus plaident en effet pour la gratuité de ces masques. "Leur coût pénalise durement les populations les plus précaires", a déploré le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, qui appelle la gratuité "pour garantir son égal accès à tous et la généralisation de son usage.

"Je pense qu'il faut que le gouvernement aille plus loin et qu'il dise qu'on distribue un quota de masques pour chaque citoyen", a réclamé Valérie Rabault, députée PS de Tarn-et-Garonne. Selon elle, cela permettrait que "certains ne renoncent pas à porter le masque parce que ça coûte trop cher : quand vous avez une famille de deux ou trois enfants plus les deux parents, ça commence à faire une petite addition à la fin du mois."

Anne Souyris, adjointe à la santé à la mairie de Paris, a de son côté affirmé sur LCI que "nous devons adopter avec le masque la même stratégie que celle prise sur les préservatifs pour lutter contre le VIH : gratuité ou distribution surveillée en termes de prix à l'entrée des lieux clos".

De son côté Luc Carvounas, maire PS d'Alfortville (Val-de-Marne), a estimé sur Twitter que "les masques doivent être gratuits" en s'interrogeant : "Que fait l'Etat ? Rien...", et en faisant valoir qu'"Alfortville prend en charge la distribution gratuite pour les plus démunis".

Des points de vue qui viennent s'ajouter à ceux déjà exprimés fin juillet et début août, lorsque l'obligation du port du masque avait commencé à se généraliser. Le gouvernement avait évacué l'hypothèse d'une gratuité pour tous les Français, privilégiant les plus précaires. 40 millions de masques grand public lavables devaient en effet être envoyés aux 7 millions de Français les plus pauvres, avait promis le 22 juillet le ministre de la Santé Olivier Véran.

100 euros par mois pour une famille avec deux enfants, selon l'UFC-Que Choisir

La veille, Emmanuel Macron avait expliqué que le contribuable français n'avait "pas vocation à payer des masques" pour tout le monde. "Je pense que ça doit rester une politique sociale", avait déclaré le président de la République. Interrogé sur RTL le 17 août, l'économiste Frédéric Bizard a évalué à "10 à 15 milliards d'euros par an" le financement de masques gratuits pour tous.

Selon Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir, le budget "masques jetables" est estimé à "100 euros par mois pour une famille avec deux enfants". "Ça peut aller jusqu’à 200 euros pour des masques qui sont réutilisables, qui sont en tissu", a-t-il précisé à franceinfo, réclamant lui aussi la gratuité. L'association CLCV milite de son côté pour une aide financière de 50 euros par mois et par personne.