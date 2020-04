Coronavirus : des enseignants d'un lycée de Saône-et-Loire fabriquent bénévolement des masques

Nouvelle initiative solidaire en cette période d'épidémie, en Bourgogne-Franche-Comté. Cette fois, ce sont des enseignants d'un lycée professionnel du Creusot, en Saône-et-Loire, qui en sont à l'origine. Fin mars 2020, ils ont utilisé le matériel de leur établissement, le lycée Léon Blum, pour fabriquer de façon bénévole des masques de protection.

L'idée a été soumise par le directeur du lycée comme l'explique Catherine Quatrevaux, professeure et responsable des ateliers mode : "On a trouvé l'idée très intéressante, mais il nous manquait certaines matières. On a donc contacté un magasin, le marché au tissu du Creusot, pour voir s'il pouvait nous approvisionner. Une fois que tous les freins ont été levés, on a décidé de lancer la production", détaille-t-elle.

L'opération de fabrication doit se renouveller le mardi 31 mars, toujours au lycée Léon Blum du.Creusot. © Radio France - Catherine Quatrevaux

Des masques destinés aux agents municipaux, aux enseignants, aux pompiers de la région

Une dizaine d’enseignants ont accepté de participer à la première opération de fabrication. Une façon pour eux de se rendre utile estime Catherine Quatrevaux : "On sait qu'il y a une pénurie de masques. Nous on a les moyens de production, donc ça permettait de venir en aide à toute une population qui en a réellement besoin."

Ils vont être distribués aux pompiers, aux agents municipaux du Creusot ou encore de Marmagne, et vont servir aux administrations, par exemple dans les écoles, pour les enseignants qui accueillent des enfants du personnel soignant. "Les masques vont être très vite distribués et utilisés", assure Catherine Quatrevaux.

300 masques ont déjà été fabriqués et l'opération est amenée à se renouveler, selon les besoins. À noter que ces masques ne peuvent pas servir au personnel soignant, puisqu’ils ne sont pas homologués.