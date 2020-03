Coronavirus : des enseignants du lycée Blaise Cendrars de Sevran en arrêt de travail

Au lycée polyvalent Blaise-Cendrars de Sevran (Seine-Saint-Denis), près d'une dizaine d'enseignants sont en arrêt de travail ce mercredi après avoir exercé lundi et mardi leur droit de retrait. Inquiets après que deux cas de coronavirus ont été détectés, la semaine dernière, chez deux élèves, ils réclament la fermeture totale de l'établissement par précaution.

Pour le moment, seuls les élèves de terminale ont été appelés à rester chez eux (soit 250 jeunes environ sur 1 100 dans l'établissement). Mais pour un enseignant, joint par France Bleu Paris et qui préfère rester anonyme, "soit c'est personne, soit c'est tout le monde" qui doit être concernée par la mesure. Les personnels de la vie scolaire (conseillers principaux d'éducation et une dizaine d'assistants d'éducation) ont également exercé leur droit de retrait mardi, mais ce dernier n'est pas recevable, assure le rectorat. Les enseignants et les autres salariés seraient donc considérés comme grévistes.

Le rectorat rappelle qu'il se soumet aux recommandations de l'Agence régionale de Santé qui donne les consignes concernant les fermetures de classes ou d'établissements scolaires. Mais l'inquiétude demeure. D'après le professeur sur place, _"les agents de nettoyage se sont également mis en arrêt_. Depuis une semaine, le ménage n'est plus fait, l'établissement pourrait faire appel à une société privée pour s'en occuper". Quant aux élèves, beaucoup ont déserté le lycée depuis l'annonce de ces deux cas détectés.