Coronavirus : des entreprises de BTP donnent des masques de chantier aux hôpitaux de Tarbes

Cet appel a été entendu, par exemple par le président du club de rugby de Tarbes, le Stado TPR, Lionel Terré, qui est aussi le patron d'une entreprise de BTP à Maubourguet.

On a ce type de masques en stock, on fait de la démolition et du désamiantage

Les chantiers étant tous stoppés, ces masques ne sont plus indispensables pour lui, et Lionel Terré préfère faire jouer la solidarité pour ceux qui en ont le plus besoin. "Les chantier sont arrêtés depuis l'allocution du Président de la République, ce lundi" indique Lionel Terré.

Je préfère que les soignants soient équipés

Cette semaine, ce chef d'entreprise a donc donné 10 cartons, soit 150 masques de type FFP2, à la polyclinique de l'Ormeau, à Tarbes. D'autres patrons du BTP du 65 ont fait de même, pour tous les établissements hospitaliers du territoire.