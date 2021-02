VIDÉO - Coronavirus : des expérimentations en discussion pour le retour du public dans les stades

Alors que Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, annonçait lundi dernier que trois concerts-tests devaient prochainement avoir lieu pour permettre le retour du public, le monde du sport sera lui aussi bientôt concerné. Invitée ce vendredi matin sur franceinfo, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a déclaré des discussions étaient en cours afin de mettre en place des expérimentations pour permettre le retour du public dans les stades et les enceintes sportives.

La ministre se rend ce vendredi à Lyon pour évoquer la mise en place de ces reprises tests avec Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, Tony Parker, le président de l'ASVEL, le club de basket de Villeurbanne et Olivier Ginon, le président du LOU, le club de rugby de Lyon qui évolue en Top 14. "On pourra assister à des matchs, que ce soit en extérieur ou à l'intérieur, à partir de ces expérimentations" a expliqué la ministre des Sports.

"Nous avons décidé de travailler sur des jauges partielles concernant les stades de football ou les enceintes sportives pour pouvoir avoir un pourcentage en fonction de la surface qui peut être occupée par les spectateurs" a précisé Roxana Maracineanu. "On va pouvoir sur des protocoles, sérieux, précis, qu'ils nous présenteront, étudier la possibilité dans certaines villes, dans certains clubs, de reprendre avec des protocoles validés par la préfecture et par l'agence régionale de santé".

La ministre des sports a ajouté que nous avons aujourd'hui la "possibilité de faire des vaccins et des tests plus massivement, la possibilité aussi d'avoir des QR codes pour pouvoir repérer les cas contacts donc on a besoin de renforcer les protocoles qui existes déjà à partir de ces nouvelles données de gestion de crise". Pour Roxana Maracineanu, le but est "d'aller sur des expérimentations qui vont pouvoir permettre de rouvrir petit à petit".