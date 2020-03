Coronavirus : des funérailles à minima pour les défunts de l'Hérault

"Nous sommes les oubliés, personne ne parle de nous" ! C'est le cri du coeur de Catherine Garin qui travaille dans un magasin de pompes funèbres à La Grande Motte (Hérault) : "On ne figure pas toujours sur la liste des magasins ouverts et puis on est oublié par rapport à toutes les mesures sanitaires.

Nous ne sommes pas prioritaires pour avoir des masques ou du gel hydroalcoolique et pourtant nous sommes indispensables, nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Si on est pas là que va t-on faire de nos morts ?"

Comme dans tous les magasins de pompes funèbres, Catherine Garin a l'obligation de continuer à accueillir les familles des défunts même si les funérailles se font désormais à minima.

"Un mariage, un baptême on peut en refaire un, mais un enterrement on n'en fait pas deux".

20 personnes maximum

"À La Grande Motte comme dans beaucoup de paroisses, il n'y a plus d'enterrements célébrés à l'église mais juste une petite cérémonie au cimetière en plein air. Pour les crémations c'est la même chose pas plus de 20 personnes, seuls les très proches sont présents, les enfants ne doivent pas venir, tout comme les personnes âgées.

Si le défunt est mort à cause du coronavirus c'est encore pire puisque le corps est directement placé dans le cercueil, la famille ne peut pas le voir. C'est une période très délicate aussi pour nous qui avons un rôle psychologique a jouer auprès des clients".