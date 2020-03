Coronavirus : des garagistes dépannent des soignants dont les pneus ont été crevés à Armentières

Plusieurs salariés de ce garagiste sont venus récupérer les pneus crevés sur le parking de l'hôpital d'Armentières et les ont remplacés (photo d'illustration)

Une trentaine de véhicules ont eu leurs pneus crevés, ce samedi soir, sur le parking du centre hospitalier d'Armentières, et dans les rues alentours. La moitié appartenait au personnel soignant. Un personnel très mobilisé face à l'épidémie de coronavirus : une quarantaine de patients sont actuellement hospitalisés, et les onze lits de réanimation sont occupés. Deux ambulances ont également été dégradées.

Même si, selon les premiers éléments, il est possible que ces actes de vandalisme ne visaient pas directement les soignants, ils ont beaucoup choqué. L'enquête se poursuit pour retrouver l'auteur, et la police a lancé un appel à témoins.

Solidarité pour dépanner les véhicules

La solidarité à l'égard des salariés de l'hôpital dont les voitures ont été vandalisées s’est mise en place spontanément. Les dépanneurs Buisine, de Bois-Grenier, se sont rendus sur place. Les garages Norauto ont également mobilisé plusieurs personnes pour changer les pneus endommagés, directement sur le parking de l’hôpital. La main d’œuvre et le déplacement ont été offerts.

"On a fait ce qu'on pouvait, avec le plaisir de rendre service" explique Xavier Chocraux, responsable régional de Norauto dans les Hauts-de-France, "dans ce contexte, on a notre part à faire, c'est assez naturel. Les soignants nous ont remerciés chaleureusement, mais on peut, nous, les remercier pour ce qu'ils font au quotidien".