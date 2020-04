Coronavirus : des gâteaux confectionnés en famille pour dire "Merci"

Chagny, France

En matière de générosité et de solidarité, tout le monde met la main à la pâte chez la blogueuse culinaire Mel la Fée. Avec ses enfants, Eloïse et Emilien, ils se sont lancés dans la confection de biscuits qui seront distribués ce vendredi et samedi à ceux qui sont en première ligne.