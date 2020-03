La solidarité s’organise sur les réseaux sociaux. Trois groupes sur Facebook sont créés en Normandie pour aider la population dans cette période difficile pour partager un tuyau, proposer des services ou tout simplement échanger et rompre l'isolement.

Coronavirus : des groupes de solidarité sur Facebook à Évreux, Rouen et au Havre

En Normandie, trois groupes "Restons chez nous ! Coronavirus Solidarité" ont été créés samedi 14 mars, ils comptent déjà plusieurs centaines de membres : près de 800 personnes à Évreux, 900 au Havre et 500 à Rouen. À l'initiative de cette démarche, l'Ébroïcien Fabien Tassel bien connu des internautes pour être le créateur de nombreuses pages "Tu sais que tu viens de..." en Normandie. "On va rentrer dans une période un peu inconnue et avoir un support sur les réseaux sociaux va nous permettre d'échanger" explique l'influenceur. Les pages s'adressent à tous "aux enfants qui ne vont pas être à l'école, aux parents qui vont avoir du travail à la maison, aux personnels soignants" détaille Fabien Tassel. C'est aussi pour les internautes une façon de trouver une réponse à une interrogation.

Ces groupes sont un moyen de favoriser l'échange et de rompre l"isolement explique leur créateur, Fabien Tassel Copier

Solidarité et entraide

"Il y a peut-être des gens qui vont se retrouver en galère", notamment pour faire leurs courses avance Fabien Tassel, c'est l'occasion de mettre en place un mouvement de solidarité. Alison propose de faire les courses, Clément, qui a quatre petits frères, ses services pour faire du baby-sitting (mais ça c'était avant les restrictions déplacement mises en place à partir de ce midi), une autre de l'aide aux devoirs, tandis que certains partagent des recettes de cuisine à faire pour occuper les enfants, des liens pour des émissions pédagogiques à la télévision ou des visites virtuelles de musée, ou des informations pratiques.

Capture d'écran Facebook - Laurent Philippot

"On va avoir des gens isolés, il n'y a pas que les villes, c'est aussi important que les gens puissent échanger, se rassurer. C'est un semblant de vie qui continue sur les réseaux - Fabien Tassel

L'administrateur des pages doit aussi, malgré tout, faire la chasse aux infox, nombreuses sur le coronavirus "l'objectif, c'est aussi d'avoir une information claire, précise et vérifiée" et n'hésite pas à marteler le message : restez chez vous ! C'était d'ailleurs le nom initial des pages, mais depuis qu'une société francilienne a acheté le nom de domaine juste après le discours du Président de la République samedi 14 mars, Fabien Tassel les a appelées "Restons chez nous".