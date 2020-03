Coronavirus : des habitants du Finistère Sud invités à limiter leur consommation d’eau potable

Les habitants des communes de Pont-Aven, Névez et Trégunc (Finistère) sont appelés à limiter au nécessaire leur consommation d'eau à partir de ce vendredi 20 mars. Conséquence de l'arrêt des travaux sur l’usine de production d’eau potable du Moulin du Plessis de Pont-Aven.

Les travaux de l'usine de production d'eau potable du Moulin du Plessis de Pont-Aven sont à l'arrêt et les habitants sont plus nombreux que d'habitude dans l'agglomération de Concarneau Cornouaille (CCA), conséquence du confinement pour freiner la propagation du coronavirus mis en place depuis mardi en France.

En conséquence, la CCA demande aux habitants de Pont-Aven, Névez et Trégunc de limiter au nécessaire leur utilisation en eau potable, à partir de ce vendredi 20 mars et jusqu'à nouvel ordre. Il ne faut donc plus laver sa voiture ou sa terrasse, ni arroser son jardin pour l'instant.