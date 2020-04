Plusieurs collectifs d'habitants, des syndicats d'enseignants et d'agents territoriaux des écoles de Marseille déplorent 'l'inaction des institutions et des élus". Tous demandent "des mesures fortes et urgentes pour assurer à chacun des conditions de confinement dignes".

Coronavirus : des habitants et des syndicats marseillais réclament "la dignité pour tous les confinés"

Des collectifs d'habitants de Marseille, des syndicats d’enseignants et d’agents territoriaux des écoles lancent "l'appel du 6 avril pour une protection solidaire en temps de confinement". Ils alertent les pouvoirs publics sur "une situation inacceptable vécue par de nombreuses familles marseillaises touchées de plein fouet par les mesures de confinement liées à l’épidémie de Covid-19."

Des enfants privés de "sécurité alimentaire"

Ces Marseillais en colère rappellent que "depuis la fermeture des établissements scolaires, le 16 mars, les élèves ne bénéficient plus du service de restauration scolaire. Or, la cantine permettait aux enfants de ces familles de manger un repas complet 4 fois par semaine. Par ailleurs, les revenus de ces familles sont issus la plupart du temps d’activités précaires rendues impossibles depuis le confinement, ce qui les prive de leurs ressources. Comment prétendre mettre en place la continuité pédagogique dans des secteurs où la sécurité alimentaire n’est pas assurée ?"

"Manque de réactivité"

Ces collectifs et ces syndicats déplorent "le manque de réactivité des institutions", mais se félicitent que" face à cette détresse, la solidarité s’organise dans les quartiers, grâce au tissu associatif, aux équipes pédagogiques, aux parents d’élèves, aux volontaires."

Ce sont une fois de plus les associations et les individus qui permettent de gérer l’urgence aggravée par le démantèlement orchestré des services publics.

Ces lanceurs d'alerte donnent des exemples : " les cagnottes fleurissent, ainsi que les points de collecte, les partages, les dons, les initiatives personnelles d’entraide. Les uns cousent des masques, les autres font les courses pour les plus démunis. Chacun donne du temps, de l’argent, du soutien. Mais la situation nécessite que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et répondent aux besoins les plus élémentaires des habitants de Marseille."

"L'information circule mal"

Ces Marseillais revendicatifs reconnaissent "qu'il semblerait q'un recensement des familles en difficulté ait enfin démarré à Marseille, avec de l’aide alimentaire et la mise à l’abri des personnes qui en ont besoin. Nous le saluons mais l'information circule mal et de nombreuses personnes n’ont pas connaissance des dispositifs mis en place. Les effets sur le terrain demeurent largement insuffisants et de nombreux secteurs ne sont pas pris en charge."

Comment accepter que la 2è ville de France tarde tant à organiser une véritable cellule de crise pour mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire, le logement et la continuité pédagogique de tous ses habitants ?

" Nous sommes indignés parce que des gens souffrent et que, faute d'initiative personnelle, aucune cagnotte ou organisation de solidarité ne sera mise en place dans certains secteurs. La gestion de cette situation est prise à bras-le-corps par les habitants de Marseille, mais que font leurs élus ? Nous réclamons que les responsables politiques et institutionnels s’emparent de la question et agissent en conséquence."

Liste des signataires : Collectif de écoles de Marseille – Collectif des écoles publiques du 3ème, Collectif des Habitant.e.s Organisé.e.s du 3ème – Syndicat des Quartiers Populaires de Marseille – CGT Territoriaux Ville de Marseille – Sud Education 13 – FSU 13 – SNUIPP 13 – CNT 13 – CGT Educ’Action 13