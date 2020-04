Coronavirus : des home-trainers connectés pour les coureurs de l'équipe cycliste savoyarde AG2R la Mondiale

Le Tour de France aura t'il lieu cet été ? Si oui sous quelle forme ? En attendant d'avoir la réponse, les cyclistes de l'équipe savoyarde AG2R la Mondiale continuent de pédaler...chez eux ! Les 29 coureurs pros sont tous équipés à domicile de home-trainers connectés pour s’entraîner pendant le confinement. Depuis jeudi, ils participent à des séances collectives et des courses virtuelles devant un écran, grâce à une plate-forme dédiée. Pour certains, des compétitions sont mêmes programmées.

Le parcours des championnats du monde

"L'application est vraiment bien faite" explique Julien Jurdie, le directeur sportif de l'équipe basée à la Motte-Servolex près de Chambéry, "on choisit un parcours, la plate-forme nous propose par exemple ceux des championnats du monde de Richmond ou encore Londres. On choisit ensuite le dénivelé, les kilomètres, et dès que ça monte on ressent les pourcentages, il faut changer de braquet, se mettre en danseuse".

ECOUTEZ Julien Jurdie, le directeur sportif d'AG2R la Mondiale Copier

"On arrive à simuler malgré tout des efforts qui ressemblent à ceux des courses" poursuit Julien Jurdie, "le coté ludique de l'application est très important mentalement, car avec des exercices basiques de home-trainers, il serait vite compliqué de garder les coureurs à flot. Ça nous permet aussi de garder un lien social avec les athlètes".

Des compétitions programmées sur rouleaux

Mieux que rien et plutôt efficace, à tel point que de "vraies" compétitions connectées commencent à fleurir dans le monde du cyclisme.

Dimanche, le belge Oliver Naesen courra depuis chez lui une partie du Tour des Flandres face à d'autres adversaires sur rouleaux, une première diffusée à la télévision belge. Fin avril l'équipe savoyarde participera également au Tour de Suisse virtuel, après l'annulation vendredi du rendez-vous helvétique.

Les retrouvailles avec le bitume sont pas pour demain. L'Union Cycliste Internationale a décidé de suspendre toutes les compétitions cyclistes jusqu'au 1er juin.