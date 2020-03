Coronavirus : des initiatives pour aider les personnes âgées à faire leurs courses

À Gisors (Eure), la ville met en place un service de livraison de produits de première nécessité pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou en situation de handicap. "On met en contact les personnes avec les commerçants -à la fois grandes surfaces partenaires et commerces de proximité" explique le maire de Gisors, Alexandre Rassaërt et "on gère la logistique en réquisitionnant des élus et des agents municipaux". Ils vont chercher les courses et les livrent à domicile. Concrètement, il faut appeler le numéro vert 0.801.902.286 pour dire ce dont vous avez besoin et ensuite le commerçants vous rappelle pour demander ce que vous voulez exactement et "après, c'est règlement par chèque" précise le premier magistrat, "les élus ou services municipaux servent d'intermédiaire entre les deux".

Une tournée en minibus à Bois-Guillaume

À Bois-Guillaume (Seine-Maritime), dans l'agglomération de Rouen, la ville met à dispostion des personnes âgées ou isolées son minibus pour faire leurs emplettes. Le véhicule servait déjà une fois par semaine pour transporter des habitants dans les magasins ou au cimetière pour qu'il puissent ce recueillir. La ville intensifie son passage "deux jours par jour et deux fois la semaine" explique le maire de la commune Gilbert Renard, "a priori le mercredi et vendredi, mais on adaptera si besoin". Deux fois par jour pour "ne pas remplir le bus et avoir un transport sécurisé pour les personnes entre elles et pour le chauffeur" détaille le maire. Le bus vient chercher les passagers à leur domicile, les dépose devant le supermarché ou commerce de proximité de leur choix et les ramène chez eux après leurs achats. Pour bénéficier du service, il faut s'inscrire en appelant directement le centre communal d'action sociale de Bois-Guillaume au 02.35.12.24.77. Habituellement, il faut payer une cotisation pour accéder à ce service, la municipalité a décidé de rendre le minibus gratuit par solidarité.

Livraison de médicaments et portage de repas

À Évreux, les personnes âgées isolées peuvent se faire livrer à domicile leurs médicaments en appelant au 02.32.78.24.71.

À Val-de-Reuil, la Ville se mobilise elle aussi par le biais de son CCAS (02.32.09.51.41). L’association des services intercommunale (ASI) renforce son service de portage des repas à domicile.