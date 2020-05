Les pêcheurs et promeneurs ont retrouvé l'accès à plusieurs plans d'eau et lacs des Pyrénées-Atlantiques, et le préfet Eric Spitz vient d'accorder des dérogations pour les activités nautiques et de plaisance sur certains d'entre eux.

Coronavirus : Des lacs et plans d'eau du Béarn rouverts à la promenade, à la pêche et aux activités nautiques

En raison de l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire prévoit que l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont également interdites. Chaque préfet peut toutefois, sur proposition du maire, autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs. Il peut également permettre les activités nautiques et de plaisance. Ces dérogations peuvent être accordées "si les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des mesures d’hygiènes et de distanciation sont mis en place".

Oui aux activités nautique et de plaisance, mais c'est toujours non pour la baignade

Dans les Pyrénées-Atlantiques, 29 maires via l'association des maires et les présidents des communautés de commune ont demandé une dérogation au préfet, et Eric Spitz a signé le 20 mai un arrêté préfectoral qui autorise l'accès et la pratique de la pêche sur les plans d'eau de plusieurs communes (liste à retrouver ci-dessous).

La base de loisirs d'Orthez-Biron a déjà redémarré, le weekend dernier il y a eu beaucoup de promeneurs et certains n'ont pas hésité à pique-niquer ce qui encore totalement interdit, mais les employés de la communauté de communes Lacq-Orthez restent vigilants. Le club nautique a pu relancer l'activité de ski nautique, un soulagement pour les deux permanents et le moniteur (travailleur indépendant).

À la base de loisirs de Baudreix en plaine de Nay, la situation est encore très floue : le téléski nautique devait redémarrer mi-avril et la baignade le 25 mai prochain. Pour le téléski c'est bon , pour la baignade et le restaurant il faut encore attendre. Heureusement les chalets peuvent de nouveau être réservés. Mais la gérante, Anne Birou-Baraillé aimerait savoir si elle va pouvoir embaucher ses 24 saisonniers en plus de ses 6 salariés à l'année.

Les activités nautiques peuvent être pratiquées également à la base et au stade d'eaux vives de Pau et sur le lac de Gabas à Eslourenties.

Des dérogations aussi pour les plans d'eau des Hautes-Pyrénées

Dans les Hautes-Pyrénées, le préfet aussi a délivré des dérogations : il a autorisé, sur proposition des maires concernés, l’accès à 160 lacs et plans d’eau de montagne situés sur 18 communes du département. Toutefois, la baignade, le pique-nique et le stationnement des piétons aux abords de ces lacs restent interdits. L’accès à ces lacs et plans d’eau ne saurait conduire à la création d’un regroupement de plus de 10 personnes. Cela concerne aussi le lac de Gabas sur la commune de Gardères et Luquet et le lac de Loudenvielle.

