Coronavirus : des livreurs demandent la fermeture du site Amazon de Bouc-Bel-Air

L'inquiétude chez ceux qui travaillent pour les entrepôts Amazon, notamment celui de Bouc-Bel-Air, près d'Aix-en-Provence. Plusieurs cas de Covid-19 auraient été détectés. "Un chez les préparateurs de commandes et trois chez les livreurs qui sont tous des sous-traitants", assure Thomas.

Thomas est lui aussi livreur, et avec d'autres, il a participé au blocage du site, ce vendredi matin, pour demander sa fermeture provisoire. "Pourquoi ? Parce que nous n'avons quasiment aucune protection", assure l'intéressé au micro de France Bleu Provence.

Les livreurs, exposés lors des chargements...

Tous les matin, d'après Thomas, il y a en temps normal trois vagues de chargements sur le site d'Amazon : "À 8h, 8h30 et 9h. Et sur chaque vague, nous sommes une cinquantaine de livreurs à charger nos camions en même temps. Et là, je peux vous assurer que la distance de sécurité d'un mètre n'est pas respectée, ce qui augmente le risque de contagion."

Pour que cette consigne soit donc appliquée, ce vendredi matin, Amazon aurait, toujours d'après Thomas, demandé aux livreurs de venir remplir leur camion à tour de rôle. "J'ai refusé. J'ai exercé mon droit de retrait, lâche-t-il. Mon patron qui est sous-traitant pour Amazon a accepté, mais il doit trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer, sinon, Amazon lui retire la livraison."

... Et lors des livraisons

En effet, s'il se sent en danger lorsqu'il charge son camion sur le site d'Amazon de Bouc-Bel-Air, Thomas craint également de tomber malade lorsqu'il se rend chez ses clients pour livrer les colis. "Quand ils sont gros, on est obligé de les remettre en main propre... On voit 90 personnes par jour. Donc, les livreurs sont très exposés au Covid-19. Moi, j'ai un masque chirurgical, mais c'est le seul. Et je ne l'ai pas changé depuis une semaine. Donc ça fait longtemps qu'il ne me protège plus."

Pour tenter de calmer les craintes, le gouvernement demande aux entreprises de mettre en place "des règles claires et protectrices pour leurs personnels". Les autorités ont rédigé un guide des précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de colis sans contact.