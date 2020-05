Coronavirus : des maillots de l'USAM floqués au nom des " héros" du CHU de Nîmes

L'initiative de cette opération revient à David Tébib, le président de l'USAM Nîmes Gard. Le club de handball de Starligue met en vente, via une cagnotte Leetchi, 50 maillots floqués au nom des "héros" du CHU de Nîmes. Des soignants qui se battent tous les jours contre le coronavirus. " Depuis 1960, les piliers de ce club sonthonneur, courage, solidarité et combativité, donc comment rester insensible au formidable combat que livrent les héros du quotidien au sein du CHU de Nîmes, mais aussi tout le corps médical au sens large et tous les autres héros qui sont en première ligne. C'était donc indispensable pour nous de nous investir de cette manière là".

50 noms tirés au sort

Les noms des 50 " héros" du CHU seront tirés au sort et floqués sur les maillots. Maillots également signés par tous les joueurs de la "Greenteam". Ils sont vendus 50 euros. La somme collectée sera doublée par le club de l’USAM Nîmes Gard et sera versée au fonds de dotation du CHU de Nîmes.

Une reprise du championnat de Lidl Starligue à l'automne ?

La saison de la Lidl Starligue s'est terminée brusquement le 14 avril en raison du coronavirus. Depuis, le président de l'USAM qui est également le président des clubs professionnels de handball multiplie les rendez-vous avec les instances officielles du sport pour expliquer qu'il leur est impossible de jouer à huis clos. "C'est un modèle économique qui fonctionne sans les droits télé. Il doit bénéficier du soutien de ses supporters, de ses partenaires et doit avoir des salles bien remplies. C'est bien sûr impossible aujourd'hui." David Tébib espère pourtant avoir la possibilité de redémarrer à l'automne. "Peut-être entre septembre et octobre. _On peut imaginer avoir des jauges avec un fauteuil sur deux, voire plus_." Aucune décision n'est prise pour l'instant.