Coronavirus : des malades venus de Reims accueillis au centre hospitalier régional d'Orléans

Cinq patients, contaminés par le Covid-19, ont été transférés au centre hospitalier régional d'Orléans ce vendredi. Le transfert de ces malades s'est fait par cars. Ils viennent du CHU de Reims, dans le Grand Est, région la plus touchée par l'épidémie.

Un transfert en car

Le transfert de ces patients s’est fait par la route, et non pas par un train médicalisé comme ce fut le cas jeudi entre Mulhouse et l'ouest de la France (un TGV médicalisé avait été spécialement affrété). Le trajet a été effectué en car, indique le CHRO.

Soulager les hôpitaux du Grand Est

Ces transferts de malades depuis le Grand Est, région la plus touchée par l'épidémie, vers les régions le s moins touchées, les Pays-de-la-Loire et le Centre Val-de-Loire, visent à soulager les hôpitaux du Grand-Est, dont les services sont saturés par l'afflux de malades du COVID-19.