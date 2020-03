Coronavirus : des marchés rouvrent dans le Finistère

Un quart des marchés alimentaires rouvrent cette semaine en France. Dans le Finistère, beaucoup de mairies ont fait une demande de dérogation à la préfecture. Et pas seulement les petites communes.

C'est le cas de Morlaix, par exemple. Il n'y avait pas eu de marché samedi dernier. Il aura bien lieu ce week-end, avec une dizaine de producteurs locaux. Il y aura une entrée et une sortie pour les clients, avec un sens de circulation.

C'est oui à Quimper

À Quimper, le traditionnel marché du samedi était très réduit la semaine dernière : six stands seulement, et ils n'étaient pas placés à l'endroit habituel. Il se réinstallera cette semaine au bord du Steir, comme d'habitude, avec un peu plus de producteurs, dans la limite des quinze stands autorisés.

Pont l'Abbé et Concarneau attendent, Brest ne demande pas

Les marchés de Pont l'Abbé, le jeudi, et Concarneau, le vendredi, attendent une réponse de la Préfecture pour rouvrir.

En revanche, la ville de Brest ne compte pas demander de dérogation. Contrairement à Saint-Renan, dans la métropole brestoise, où il y aura bien un marché samedi matin devant la mairie. Mais là aussi, il y aura quinze producteurs au maximum : c'est très loin des 120 stands habituels.