Coronavirus : des masques distribués aux plus de 75 ans à Semur-en-Auxois

Depuis le lundi 27 avril, on peut (enfin) acheter des masques "grand public" en pharmacie. Face à la pénurie, le Centre social de Semur-en-Auxois a pris les devants : toutes les personnes de 75 ans et plus vont recevoir un masque en tissu, fabriqué par des bénévoles.

Les personnes âgées sont les plus touchées par la pandémie de coronavirus. Mais à partir de quel âge est-on âgé ? S'il est impossible de trancher cette question, le Centre social de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) l'a estimé à 75 ans et plus. Le CCAS , qui a rouvert ses portes le 20 avril 2020, a décidé de distribuer des masques en tissu aux personnes de plus de 75 ans. La distribution commencera le mercredi 29 avril 2020.

La confection des masques a été réalisée grâce à "du tissu donné, des machines à coudre prêtées et des bénévoles investis". Les personnes de plus de 75 ans ont été prévenues par téléphone. Celles et ceux n’ayant pas reçu d’appels peuvent toujours commander un masque au 06.59.35.40.28.

à lire aussi Coronavirus : le CCAS de Semur-en-Auxois vient en aide aux personnes isolées

Les infos pratiques