Pour pallier à la pénurie de masques et de protections pour tous ceux qui sont en première ligne pour lutter contre le coronavirus, couturières bénévoles ou bande de copains s'organisent.

Coronavirus : des masques et des visières en plastique fabriqués par des Azuréens solidaires

A St Martin Vésubie au coeur du Parc du Mercantour, l'association créée en hommage à Hervé Gourdel, guide de Hute-Montagne s'est mise à fabriquer des masques en tissus pour lutter contre la propagation du coronavirus. Après avoir demandé l'avis d'un médecin, Aline Viguier Le Greil, la présidente de l'association culturelle explique avoir recruté des couturières bénévoles pour fabriquer des masques en tissus avec le patron donné par le CHU de Grenoble. Au départ la petite équipe a commencé avec 9 couturières bénévoles, aujourd'hui elles sont 15.

Des masques pour les aides à domicile

Depuis le début du confinement, près de 600 masques ont été réalisés grâce à la mobilisation des bénévoles du Mercantour. Les aides à domicile de la Vésubie et leurs patients ont pu bénéficier en premier des masques. Aujourd'hui l'association donne les masques aux mairies de St Martin Vésubie, de Venanson, de Belvedère et bientôt de Roquebillière qui organisent ensuite les distributions. La petite équipe est bien organisée explique Aline Viguier Le Greil, avec deux chauffeurs qui viennent récupérer les masques fabriqués par les couturières. L'association Hervé Gourdel recherche des couturières bénévoles. Mais également du tissus et des élastiques.

Des visières en plastiques offertes aussi aux soignants

Autre initiative pour aider les personnes en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Plusieurs personnes se sont regroupées dans les Alpes-Maritimes via Facebook et le groupe notamment Street Makers 06 contre le Covid 19 pour fabriquer des visières en plastiques via leurs imprimantes 3D. La bande de copains de Mickael Lopez, basé à St Laurent du Var a ainsi mutualisé ses forces pour pouvoir aider le personnel soignant. Les différents propriétaires d'imprimantes en 3D arrivent à produire près de 150 visières en plastique par jour.

La demande est très forte

Ces visières explique Mickaël Lopez ont ainsi été distribuées aux infirmières libérales, aux infirmières des Ehpad, aux pompiers, aux policiers mais également au personnel des pompes funèbres. Qu'il soit en télétravail, au chômage partiel ou auto entrepreneur, ces Azuréens se mobilisent par solidarité. Certains mettent leurs compétences de graphiste à profit pour faire une belle page sur internet, d'autres organisent les livraisons. Tout le monde met la main à la pâte souligne Mickaël Lopez. "C'est le moins que l'on puisse faire pour essayer de protéger tous ceux qui sauvent des vies et nous protègent du Covid-19".