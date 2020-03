Coronavirus : "des masques et les transports collectifs gratuits pour les soignants" en Normandie

Les masques seront livrés dans les 48 heures, c'est l'annonce que fait Hervé Morin, le président du conseil régional de Normandie, qui explique "on avait des stocks de masques les lycées, on a recensé les 150 lycées de Normandie et on va remettre aux services de santé les quelques milliers de masques". Le président de la Région va également solliciter les industriels "pour voir s'ils n'ont pas des stocks". Hervé Morin entend s'appuyer sur la forte présence de l'industrie pharmaceutique en Normandie. La Région envisage aussi d'acheter des masques.

On fait tout ce qu'on peut en ce qui nous concerne - Hervé Morin

Réouverture des internats pour loger le personnel

La décision est déjà prise pour le lycée Arcisse de Caumont à Bayeux , "on va rouvrir les internats des lycées pour pouvoir accueillir le personnel soignant pour qu'il ait le moins de déplacements possibles à effectuer" détaille Hervé Morin. Ce sera le cas au Havre, où, selon Hervé Morin, "le nombre de patients augmente".

Transports collectifs gratuits

Pour permettre aux soignants, hôtesses de caisses, policiers, pompiers de se déplacer, "s'ils prennent des transports collectifs, ce sera gratuit" annonce le président du conseil régional. Dernière piste pour soulager le personnel, l'étude des capacités de transport adapté puisque, explique Hervé Morin, "l'essentiel des services de transports de la Normandie sont à l'arrêt". Une nouvelle offre pourrait être proposée tout en respectant les règles de sécurité et de distanciation sociale

Hervé Morin pointe "la défaillance de l'anticipation sur l'achat de masques et de réactifs pour les tests", autant de "sujets qu'il faudra évoquer après la crise" peste le président du conseil régional de Normandie "mais ce n'est pas le moment".