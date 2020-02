Coronavirus : "Des masques mais pas d'inquiétude", raconte une Castelroussine en vacances à Rome

Emma, une jeune Castelroussine, est en vacances à Rome, alors que l'Italie est le pays d'Europe le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Mais la jeune femme n'est pas inquiéte. France Bleu Berry a pris de ses nouvelles.

Elle ne veut pas laisser le coronavirus gâcher ses vacances. Emma, une jeune Castelroussine de 20 ans, est partie en vacances à Rome pendant quelque jours avec une amie. L'Italie est le pays européen le plus touché par l'épidémie. Mais la jeune femme ne s'inquiète pas plus que ça. Elle le raconte à France Bleu Berry.

Mais difficile d'ignorer le coronavirus, avant même son départ en Italie. "Quand on est arrivées à l'aéroport, un avion arrivait d'Italie et des gens portaient des masques. Mais il n'y avait aucune mesure de sécurité. On ne nous a pas demandé de mettre de masque", raconte Emma. Après quelques légers contrôles de sécurité, l'avion décolle. "Pareil à l'aéroport en Italie, il n'y avait aucun message".

Quand les gens prennent des photos, ils enlèvent les masques, alors je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment peur du virus

Alors arrivée à Rome, pas question de laisser le Covid-19, ou la peur de l'épidémie, gâcher ses vacances. "On a fait le Colisée, le Mont Palatin, le Forum romain et beaucoup de monde porte des masques". Mais pas de quoi l'inquiéter. "Quand ils prennent des photos devant les monuments, ils enlèvent les masques, alors je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment peur du virus", explique-t-elle.

Par contre, ce qu'elle redoute, c'est le retour en France. "J'ai peur qu'on nous demande de rester confinées pendant 14 jours", confie-t-elle. Les autorités demandent en effet aux personnes qui reviennent des zones à risques de rester chez elles pendant 2 semaines pour éviter la propagation du coronavirus.

Rappelons quelques gestes de précaution contre le virus. Ce sont les mêmes que contre la grippe : se laver les mains régulièrement, éviter les poignées de main, les bises, éternuer ou tousser dans son coude... Si c'est vous rentrez d'une zone à risques et que vous ressentez de la fièvre ou de la toux, ne vous déplacez pas aux urgences ni chez votre médecin. Appelez le 15 qui vous prendra en charge.