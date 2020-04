Coronavirus : des masques offerts aux 200 assistantes maternelles de Sablé

Des masques faits main pour travailler dans de meilleures conditions pendant la pandémie, à destination des plus de 200 assistantes maternelles de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : c'est ce qu'a permis de réaliser la "fabrique solidaire" montée par la collectivité avec le renfort de 50 couturières volontaires, selon un communiqué de la communauté de communes diffusé ce vendredi 17 avril 2020.

Des kits pour 20 à 30 masques

La collectivité fournit des kits comprenant tissus, bobines, patrons, et élastiques, déposés au domicile des couturières ou à la salle Madeleine-Marie pour les personnes qui ne souhaitent pas les réaliser chez elles ; chaque kit contient tout ce qu’il faut pour réaliser 20 à 30 masques. Une fois réalisés, les masques sont "récupérés sur place par les agents des collectivités puis lavés et séchés par les bénévoles de la Croix-Rouge selon les protocoles de l’AFNOR ; avant d’être stockés et distribués".

Comment aider ?

Il est possible de proposer son aide ou d'obtenir des renseignements sur ces masques en appelant le 02 43 62 50 50 ou via formulaire d’inscription sur le site internet www.sablesursarthe.fr.