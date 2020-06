Coronavirus : des médecins d’Annecy lancent une série de clips pour continuer à appliquer les gestes barrières.

"Nous sommes des latins, on a l’embrassade facile, on parle fort et on rigole. Mais cet été il faudra mettre un petit bémol." Le docteur Desmarchelier ne souhaite pas jouer les rabat-joie mais pour ce médecin généraliste du bassin annécien, si l’on souhaite éviter une seconde vague du coronavirus, l’application des mesures barrières va devoir se faire "probablement jusqu’à la fin de l’année". Avec plusieurs autres praticiens libéraux et du centre hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE), ils ont eu l’idée de produire des clips afin d’inciter les français à continuer d'appliquer, quelques soient les circonstances, les bons gestes.

Terminé le bol de chips

La première vidéo mise en ligne en fin de semaine dernière met en scène les retrouvailles entre amis autour d’un barbecue. Elle montre l’importance, même dans une situation festive, de conserver la distanciation physique, de se laver les mains ou de porter un masque dès que l’on passe en cuisine. Quant à l’affreux bol de chips ou de cacahuètes commun dans lequel tous les invités vont plonger leurs mains, il est à bannir. "Il suffit d’avoir un bol ou assiette par personne, par famille ou par couple", indique le Thomas Desmarchelier.

REPORTAGE - Des médecins d’Annecy lancent une série de clips pour continuer à appliquer les bons gestes barrières Copier

D'autres vidéos à venir

"Nous pouvons facilement changer nos comportements sans rendre difficiles ou tristes nos différents rendez-vous de la vie quotidienne", insiste le médecin."Si dans 80% des cas, 80% des gens ont déjà en tête ces comportements, nous aurons gagné." Pour réaliser ces vidéos, les professionnels de santé ont été aidés par Pixpocket, une société de production basée à Pringy. Quatre autres clips devraient être mis en ligne dans les semaines à venir. Le prochain portera sur les bons gestes à avoir lors des rencontres entre grands-parents et petits-enfants.