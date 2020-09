Coronavirus : des mesures de protection dans 53 communes de l'Hérault

Le préfet de l'Hérault a précisé ce vendredi les mesures sanitaires appliquées dans le département en raison de la circulation accrue du Covid-19. La Métropole de Montpellier, l'agglomération du pays de l'Or autour de Mauguio et celle du pays de Lunel sont en alerte rouge renforcée. Le port du masque y est obligatoire et des mesures spécifiques y sont prises.

Dans cette zone, qui totalise 53 communes, à partir de lundi soir, les bars devront fermer à 22h, heure à laquelle les restaurants pourront eux, faire entrer leurs derniers clients. Pour les restaurants, la fermeture est fixée à minuit mais sur l'ensemble du département.

Les mineurs peuvent continuer à faire du sport

Les salles de sport, de fitness, les gymnases, publics comme privés, ne pourront accueillir que les mineurs, les scolaires et les sportifs professionnels. Petite dérogation pour les piscines qui restent ouvertes pour tout le monde.

Terminées les sorties scolaires, les fêtes locales et les fêtes étudiantes dans tout l'Hérault. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans la zone d'alerte rouge renforcée (Montpellier, Mauguio et Lunel). Pour tous les grands événements et manifestations sportives (foot, rugby, handball, etc ) la jauge maximale est abaissée à 1.000 personnes.

Ce train de mesure est mis en place pour une durée de deux semaines.