Coronavirus : des mesures de restrictions supplémentaires dans l'Indre

Le préfet de l'Indre hausse le ton. Il y a encore trop de monde dans la rue sans aucune raison valable. Certains ne respectent pas le confinement, malgré la propagation du coronavirus. On le rappelle, les déplacements sont strictement interdits sauf pour aller travailler (si le télétravail n'est pas possible), pour se soigner, pour faire les courses et acheter le strict nécessaire, pour aider des personnes vulnérables, et pour faire une petite activité physique seul et autour de son domicile.

La préfecture de l'Indre publie un arrêté en vigueur depuis vendredi 20 mars à minuit.

L’arrêté interdit l’accès aux :

parcs publics, promenades

aires de jeux et sportives

espaces forestiers,

espaces de randonnées, cheminements des berges de rivières et lacs

Personne ne peut accéder à ces endroits jusqu’au 31 mars, en dehors des personnes qui seraient tenues de les emprunter, munies de justificatifs, pour rejoindre leur domicile ou exercer leur activité professionnelle. Des contrôles seront effectués par les forces de l’ordre ainsi que les polices municipales. Le non respect de ces dispositions fera l’objet d’une contravention d’au moins 135€.