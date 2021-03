Ce mercredi, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a annoncé que des "mesures supplémentaires" seront annoncées jeudi pour les "territoires les plus touchés" par l'épidémie de coronavirus. Elles concerneront l'Ile-de-France et les Hauts-de-France pour une application dès ce week-end.

Coronavirus : des "mesures supplémentaires" seront annoncées jeudi pour l'Ile-de-France et les Hauts-de-France

Le gouvernement s'apprête à prendre "des mesures supplémentaires" pour "les territoires les plus touchés" par l'épidémie de coronavirus, c'est-à-dire l'Ile-de-France et les Hauts-de-France. A l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a déclaré que ces mesures seraient précisées jeudi à 18h lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, ministre de la Santé.

Ce mesures, qui pourront aller "jusqu'au confinement", seront appliquées "dès ce week-end" a annoncé le porte-parole. D'ici là, "des concertations seront menées" dans ces deux régions, ainsi que dans les départements contigus, pour recueillir l'avis des élus locaux sur les mesures envisagées. Ces territoires connaissent une "dégradation particulièrement préoccupante de la situation", a justifié Gabriel Attal.

"Nous voulons rechercher des mesures proportionnées et des mesures pragmatiques", "adaptées à la réalité des différents territoires, à la fois épidémique, mais aussi à la réalité de vie de ces territoires et donc sur la nature des mesures et la manière dont elles vont s'appliquer" a-t-il ajouté. Gabriel Attal a toute fois précisé qu'en "l'état des discussions qui ont eu lieu", la fermeture des établissements scolaires "ne fait pas partie de la base de travail" étudiée par l'exécutif.

En revanche, de nouvelles restrictions ne sont pas envisagées à ce stade dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a ajouté Gabriel Attal, sans préciser si les couvre-feux le week-end en vigueur dans l'agglomération de Nice seront prolongés.