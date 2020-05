Coronavirus : des militaires de la légion étrangère en renfort dans les hôpitaux de Marseille

Depuis un mois, des militaires de la légion étrangère apportent leur soutien dans les hôpitaux de Marseille. Ils sont là notamment pour la manutention, le transport et le brancardage.

Les missions sont différentes selon là où ils sont affectés, mais les militaires de la légion étrangère sont aussi en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 à Marseille. Depuis mi-avril, 25 légionnaires du 2e Régiment étranger du génie (REG) basé à Saint-Christol, dans le Vaucluse apportent leur soutien au personnel de l'hôpital de La Conception à Marseille.

Mise en place dans le cadre de la mission Résilience, cette Unité d'appui sanitaire assure notamment le transport et la livraison de linge, de plateaux-repas et d'instruments médicaux.

Grâce au soutien logistique des légionnaires de montagne et à leur capacité d’adaptation, le service d’hôpital à domicile a notamment pu prodiguer des soins et livrer des médicaments à 190 patients par jour au plus fort de la crise contre 75 habituellement.

Les militaires de l'armée de Terre ne sont pas seulement dans les hôpitaux aux côtés du personnel soignant, ils sont également présents devant les hôpitaux pour assurer la sécurité notamment à l'hôpital Nord et à la Timone.