Coronavirus : des milliers de masques fabriqués et distribués gratuitement à Caudebec-lès-Elbeuf

Le premier ministre Édouard Philippe l'a rappelé une énième fois lors de son discours à l'Assemblée nationale, ce mardi 28 avril : face au coronavirus Covid-19, le port du masque est "préférable" dans "de nombreuses circonstances". Ce précieux masque, sujet aux pénuries par endroits, sera important pour la phase de déconfinement, prévue dès le 11 mai prochain en France. Comme d'autres collectivités en Normandie, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) veut distribuer gratuitement ces masques à ses administrés.

Distribution pour tous... dans la limite des stocks disponibles

Depuis le 24 avril, la municipalité fait appel à 65 couturiers et couturières bénévoles pour fabriquer des milliers de masques en tissu "grand public", lavables à 60 degrés. Ils seront distribués à partir du 4 mai aux habitants de Caudebec, mais en premier lieu "à ceux qui en ont le plus besoin", note l'équipe municipale.

Les premières distributions commencent donc le 4 mai, dans le centre, sur le parking de l'espace Bourvil. Et ça va continuer chaque jour de la semaine entre 9h et 11h et entre 14h et 16h.

De quoi, peut-être, rameuter trop de monde et menacer les mesures sanitaires de distanciation ? "Afin d'éviter les longues files d'attente, nous faisons appel à votre sens civique et invitons les personnes qui n'auraient pas besoin de masque dans l'immédiat à attendre quelques jours avant de venir le retirer", prévient la mairie.

Mais son ambition est bien de pourvoir en masques toute sa population, soit plus de 10 000 habitants, en étalant les distributions sur plusieurs jours.