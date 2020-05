Coronavirus : des normands se mobilisent pour coudre des surblouses aux soignants

Les machines à coudre tournent à plein régime en ce moment. L'association Over the blues a ouvert une petite dizaine d'antennes en Normandie pour mettre en relation des donateurs de tissus, des couturiers et des transporteurs pour fabriquer des surblouses aux soignants.

Over The Blues

Lancée fin mars par une couturière d’Île de France, l'association Over the blues étend son réseau en Normandie pour aider les soignants à se protéger. Après les antennes de Rouen, Dieppe, Rouen, Eu, Bois-Guillaume (Seine-Maritime), Argentan et Bazoche sur Hoene (Orne), deux nouvelles locales ont ouvert à Caen et Bayeux cette semaine.

Tout s'est passé très vite pour Amélie Masselin, la coordinatrice d'Over the Blues à Caen. Elle a créé son antenne jeudi soir après l'appel d'un proche déjà engagé. "Il y a beaucoup de structures qui manquent de moyens et étant confinée à la maison, même si je télétravaille et je fait travailler les enfants en même temps, je me suis dit que je pouvais aider à mon tour."

Pas plus compliqué qu'un masque

Mathilde a rapidement rejoint l'équipe de bénévoles, elle qui a déjà cousu de nombreux masques pendant le confinement. Il faut maintenant passer aux surblouses. "C'est faisable, ce n'est pas tellement plus compliqué qu'un masque même si ça prend plus de temps et qu'il y a plus de tissu."

L'association fournit un patron sur son site pour que les surblouses soient uniformes et conformes. En Normandie depuis un mois, une centaine de bénévoles s'affaire pour fabriquer et acheminer les protections aux soignants. Il faut trouver le tissu, du coton lavable à 60°C, le porter aux couturières puis transporter les surblouses dans les établissements.

Le coordinateur régional Jean Dupont-Cariot souhaite toujours ouvrir de nouvelles antennes, notamment dans la Manche et l'Eure, pour être au plus proche des besoins et limiter les déplacements. La demande est forte, cette semaine par exemple, les hôpitaux de Saint-Lô et Coutances ont lancé un appel aux couturières pour assembler des protections.

Pour aider Over the blues

Si vous avez des draps, que vous savez coudre ou que vous voulez apporter de l'aide logistique, vous pouvez vous rendre sur le site over-the-blues.com pour retrouver l'antenne locale la plus proche de chez vous et avoir toutes les informations nécessaires pour fabriquer des surblouses.