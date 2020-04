Coronavirus : des parents seuls avec enfants interdit d'accès à leur supermarché de Montivilliers

Il y a de plus en plus de témoignages de ce genre sur les réseaux sociaux : des parents seuls avec enfant qui se voient refuser l'accès à un supermarché sous prétexte que le magasin serait interdit aux mineurs, souvent porteurs sains du coronavirus. Pourtant ce genre de pratique est illégale comme l'a récemment rappelé le Défenseurs des Droits : «Les magasins d’alimentation ne peuvent donc légalement interdire leur accès aux personnes accompagnées d’un ou de plusieurs enfants, ni demander à ces personnes de laisser leurs enfants à l’entrée du magasin, y compris au niveau des caisses ou à la garde d’un vigile.»

Deux habitantes de Montivilliers témoignent

Depuis le confinement, chez Marie, habitante de Montivilliers, près du Havre, le papa est en télé-travail. C'est donc Marie qui gère leur fils de 2 ans la journée. Le 27 mars, elle se rend à son habituel Intermarché et qu'elle ne fût pas sa surprise quand le vigile lui refuse l'accès sous prétexte que le magasin est interdit aux mineurs.

Un homme qui n'a pas pu rentré non plus avec sa fille a aidé Marie, proposant de garder son fils de 2 ans à l'extérieur du magasin devant le vigile, le temps qu'elle fasse ses courses.

J'ai l'impression d'être en tort parce que j'ai un enfant et pas moyen de le faire garder"

La même mésaventure est arrivée à Laëtitia, dans le même supermarché de Montivilliers.

Une pratique illégale

Suite au rappel du Défenseurs des Droits, la secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre les discriminations Marlène Schiappa, a mis en place une adresse mail pour que chacun signale ce type de comportement abusif des supermarchés : dgcs-coursesparentsisoles@social.gouv.fr

_"_À chaque remontée, les services du Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations engageront un dialogue avec les équipes des magasins concernés pour rappeler que le refus des enfants à l’entrée de ceux-ci ne fait pas partie des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus et ainsi permettre aux femmes et hommes seuls accompagnés de leurs enfants de faire leurs courses alimentaires aussi sereinement que possible."

Une situation également soulignée par le conseiller municipal communiste de Montivilliers Aurélien Lecacheur, qui a écrit à la directrice de ce supermarché : "Aussi je vous enjoins, dans le respect des gestes barrière, à accepter dans votre magasin les parents isolés, ou ayant leur conjoint qui travaille pendant les heures d’ouverture, qui viennent faire leurs courses avec leur ou leurs enfants."