Coronavirus : des parlementaires alertent sur la situation "catastrophique" des parcs zoologiques

Dans un courrier envoyé à Jean Castex, 32 sénateurs et 16 députés de différents bords politiques alertent ce vendredi le Premier ministre sur "la situation catastrophique" des parcs zoologiques en France, après l'annonce d'un assouplissement plus limité que prévu des restrictions sanitaires. Comme les cinémas ou les théâtres, ils resteront fermés au moins trois semaines supplémentaires et ne rouvriront donc pas le 15 décembre.

Les parlementaires, emmenés par le sénateur socialiste de l'Aude Sébastien Pla, demandent un "soutien appuyé de l'Etat pour aider ce secteur en crise". Selon les signataires, l'aide financière exceptionnelle, prévue dans un décret du 8 juin dernier pour les cirques animaliers et parcs zoologiques, n'est prorogée par un autre décret du 23 novembre qu'"au bénéfice des cirques animaliers".

Une situation "inéquitable"

Les élus dénoncent "cette situation aussi inattendue qu'inéquitable" et rappellent que les parcs zoologiques "ont des frais fixes sans commune mesure avec ceux des cirques, ce d'autant que leurs activités relèvent des missions règlementaires de conservation des espèces, éducation du public et recherche scientifique, et que les aides du plan de relance ne suffisent pas à couvrir les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture au public".

Ils réclament ainsi un nouveau décret modificatif, permettant à "près de 100 parcs français représentés par l'Association française des parcs zoologiques" d'avoir accès "à l'aide légitime" à laquelle ils pensaient pouvoir prétendre. "Il en va de la survie d'un grand nombre d'entre eux", affirment-ils.

Le courrier est signé notamment par les vice-présidents de l'Assemblée nationale Marc Le Fur (LR, Côtes-d'Armor) et Laëtitia Saint-Paul (LREM, Maine-et-Loire), par le président du groupe sénatorial RDSE à majorité radicale, Jean-Claude Requier (Lot) et le président de la commission de l'Aménagement du territoire du Sénat, Jean-François Longeot (centriste, Doubs).

Avec AFP