Coronavirus : des permanences téléphoniques pour les parents débordés dans le Val-de-Marne

Les villes de Maisons-Alforts et de Fresnes, dans le Val-de-Marne, lancent des permanences téléphoniques, anonymes et gratuites, pour les parents débordés en cette période de confinement.

Après déjà plus de 3 semaines de confinement et près d'un mois d'école à la maison, le temps commence à devenir long pour certains parents. Notamment pour les habitants de Maisons-Alfort et de Fresnes qui n'ont plus accès aux lieux d'accueil enfants-parents, fermés en cette période de confinement.

Les villes de Maisons-Alforts et de Fresnes dans le Val-de-Marne ont donc décidé de lancer des permanences téléphoniques, anonymes et gratuites. Un nouveau dispositif pour entretenir le lien construit avec certaines familles et permettre à celles qui en ressentiraient le besoin, au regard des conditions particulières que nous connaissons, d'y faire appel.

Horaires d'ouverture

Les permanences téléphoniques sont assurées par l'accueillante du lieu d'accueil enfants-parents et par une psychologue petite enfance :