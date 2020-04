Coronavirus : des petites mains mayennaises s'activent pour fabriquer des masques en tissu validés par l'AFNOR

C'est une arme pour se protéger du coronavirus : l'Académie de Médecine nous recommande à tous de porter un masque quand nous sortons de chez nous. Mais impossible de se procurer des masques chirurgicaux ou FFP2, à cause de la pénurie, ils sont réservés aux personnels soignants. Alors pour le "grand public", l'Académie recommande le port de masque "alternatif", en tissu.

160 couturières bénévoles mayennaises

Le groupe Facebook "Les Petits Masques Solidaires 53" a été créé il y a une semaine en Mayenne, il regroupe 160 couturières bénévoles mayennaises qui fabriquent des masques en coton, avec plusieurs couches. Ces masques sont confectionnés selon le modèle validé par l'AFNOR, l'Association française de normalisation, un masque qui ne protège pas à 100%, mais beaucoup plus que d'autres modèles sur Internet.

"Ils sont fabriqués selon deux procédés : un où on aura trois épaisseurs, en forme de bec de canard, ou l'autre avec deux épaisseurs, un coton spécial en popeline qui fait au minimum 120 fils. On a deux types de tissu, du coton 100% coton, ou de la popeline", explique Bérengère Mentfakh, une habitante de Saint-Germain-le-Guillaume, la fondatrice du groupe Facebook. "Actuellement tout ce tissu sort de nos stocks, et nos stocks commencent à s'épuiser".

Bérengère Mentfakh, la fondatrice du groupe Facebook Copier

Plus de 1.000 masques en une semaine

Car les demandes explosent. Les couturières ont déjà confectionné plus de 1000 masques en une semaine, pour des infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, la Croix Rouge. Et le commissariat de Laval souhaiterait en commander 330 pour les policiers. La commande est pour le moment en attente du feu vert du Préfet de la Mayenne, qui lui même attend des directives gouvernementales.

Ça permet de faire quelque chose parce qu'on est tous là, les bras ballants

Celle qui sera chargée de coudre ces 330 masques pour les policiers mayennais, c'est Séverine Denis, tapissière décoratrice à Saint-Berthevin, l'une des couturières bénévoles. "C'est une aide solidaire que tout le monde peut faire, quand on sait coudre et qu'on a le matériel. Ça permet de faire quelque chose parce qu'on est tous là, les bras ballants. Psychologiquement c'est bien, ça permet d'avoir une relation humaine, avec un bon geste. Moi j'ai tout ce qu'il faut sur place, ça ne nous coûte qu'un peu de temps", explique la Mayennaise, qui passe environ deux heures par jour derrière sa machine à coudre.

Séverine Denis, tapissière décoratrice à Saint-Berthevin Copier

Les demandes sont réalisées sur la page Facebook du groupe. En fonction de la zone d'habitation du demandeur, une couturière se saisit de la commande, le groupe fonctionne par secteurs du département. Les demandeurs "peuvent venir chercher les commandes devant les portes des couturières dans un petit sac, pour éviter tout contact", explique Bérengère Mentfakh.

Elles méritent un grand merci parce qu'elles font un travail extraordinaire, bénévolement, et totalement désintéressé

"Je tiens vraiment à remercier toutes les couturières, de l'engagement et du travail qu'elles font, parce qu'elles sont incroyables. On a des demandes, postées sur Facebook, en trois ou quatre minutes, les couturières prennent les demandes en compte et répondent. Elles méritent un grand merci parce qu'elles font un travail extraordinaire, bénévolement, et totalement désintéressé. Elles s'occupent et ça leur permet de se rendre utiles pendant cette période", ajoute Bérengère Mentfakh.

Bérengère Mentfakh, la fondatrice du groupe Facebook Copier

Les demandes affluent de toutes parts. "On a beaucoup d'infirmières, des ambulanciers, des aides-soignants. Des gens en contact avec la maladie mais après tous les gens qui en ont besoin, pour un problème de santé, ou ceux qui n'ont pas de problème de santé, on leur donne aussi", détaille Séverine Denis. "On sert un peu de tampon au manque de masques. Ça peut aider beaucoup de gens, comme la police, la Croix-Rouge, Emmaüs. Ce sont des gestes qu'on fait gratuitement, de bon cœur".

Séverine Denis, tapissière décoratrice à Saint-Berthevin Copier

"On a fourni des masques à des ripeurs, des livreurs, des boulangers, à des personnes âgées. Au niveau des Ehpad, ils ont très peu de masques, en psychiatrie, dans les foyers de l'enfance, où les éducateurs ont très peu de masques voire pas du tout. On a aussi des masques qui sont partis dans les écoles, pour les instituteurs qui accueillent les enfants de soignants", complète Bérengère Mentfakh.

Bérengère Mentfakh, la fondatrice du groupe Facebook Copier

"Les masques se lavent à 60°, et il faut les laver à chaque utilisation". Copier

Des masques réutilisation

L'avantage de ces masques, en plus de protéger contre le virus même si ce n'est pas à 100%, c'est bien sûr qu'ils sont réutilisables. "Les masques se lavent à 60°, et il faut les laver à chaque utilisation, ça c'est obligatoire, c'est très important. On peut aussi les faire bouillir dans une casserole d'eau ou à la bouilloire", explique Séverine Denis.

On a le courage, mais on manque de matériel

Mais pour confectionner ces masques, il faut de la matière première : du coton, du tissu, des élastiques, des draps voire de vieux t-shirts à découper en lanières pour faire des liens.

Si vous souhaitez faire un don de tissu, que vous soyez particuliers ou entreprises, une adresse mail : lespetitsmasquessolidaires53@gmail.com. Séverine Denis vous laisse également son numéro de téléphone : 06 84 00 96 13.