Coronavirus : Des plateformes d'entre-aide en ligne mises en place dans l'Orne et le Calvados

Premier enjeu de ces plateformes d'entre-aide mises en place par les départements faire le lien même durant le confinement et permettre de rompre l'isolement. D'un simple clic on entre dans l'onglet choisi :"J'ai besoin d'aide" ou " je peux aider". Et le champ d'action est large: proposer d'aller faire les courses pour une personne seule et âgée, aller promener le chien d'une autre, imprimer des autorisations de déplacement pour celles et ceux qui n'auraient pas d'ordinateur, toutes sortes de coup de main .

Favoriser la solidarité

Ce peut être aussi de l'aide aux devoirs ou de la simple discussion pour rompre l'isolement. En trois jours dans l'Orne par exemple 150 personnes se sont déclarées prêtes à apporter leur aide. Une mobilisation solidaire se réjouissent les collectivités.Toutes les informations sont à retrouver sur les sites des départements de l'Orne et du Calvados , sous l'onglet Entre-aide.