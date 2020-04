Coronavirus : des bons d'achat pour soutenir les petits commerçants de Côte-d'or

Depuis la fermeture de toutes les activités non essentielles mi-mars et les mesures de confinement, les petits commerces de Côte-d'Or souffrent. Les trésoreries sont mises à rude épreuve, en particulier dans la restauration. Alors certains clients ont eu l'idée de leur donner un petit coup de main en passant des pré-commandes. C'est ce qu'a fait Jean Rapenne, cet habitant d'Ancey, également dirigeant d'une entreprise à Paris, et il sait que les temps sont compliqués. "Comme toutes les petites entreprises nous souffrons d'un problème de trésorerie car notre chiffre d'affaires a complètement fondu." Alors après une discussion avec un ami viticulteur, il a pris son téléphone, "j'ai appelé le restaurant où j'avais l'habitude d'aller avant la période de confinement à Fleurey-sur-Ouche, pour lui proposer de réserver et de payer quatre repas."

Une façon de soutenir la trésorerie des petits commerces

Un geste qui a beaucoup touché Marie-José Felmann du restaurant,,O P'tit repère du goût, "je salue toutes ces personnes qui sont solidaires et qui essaient par tous les moyens de relancer l'économie. Ça montre combien les gens sont solidaires."

"Ça nous touche beaucoup"- Marie-José Felmann du restaurant, O P'tit repère du goût

Sa seule inquiétude explique-t-elle "c'est de ne pas savoir quand elle pourra offrir à ce client ces quatre repas". Mais sur ce point, Jean Rapenne l'a rassuré, pour lui, l'important c'est que son idée soit suivie, "j'invite tous les bourguignons à envisager la même chose."

Des bons d'achats pour une librairie indépendante de Dijon

A Dion, la librairie indépendante « La fleur qui pousse à l'intérieur » est fermée depuis le début des mesures du confinement. "On a choisi de respecter un confinement total, on ne fait pas de retrait de commande ni de livraison à domicile, pour respecter la santé de ceux qui préparent les commandes, des livreurs mais aussi la santé de nos clients et la nôtre", explique Clémence Roquefort, l'une des trois salariés.

Mais depuis peu, la libraire et ses associés ont choisi de mettre en place des bons de commande. "On a reçu beaucoup de courriers de nos fidèles client.e.s qui voulaient nous soutenir, et on a finalement décidé de proposer des bons d'achats, pour s'offrir un maximum de livres dès la réouverture de la librairie"

"On sent que les gens sont prêts à nous aider" - Clémence de la librairie, La fleur qui pousse à l'intérieur

"C'est sur le long terme que l'on aura besoin d'aide" souligne Clémence, "et pour l'instant tous les mèls que l'on reçoit chaque jour, c'est un vrai soutien moral. On sent que les gens sont prêts à nous aider et qu'ils seront là, à la réouverture."