Coronavirus : des propriétaires proposent gratuitement leurs gîtes de vacances dans le Gard

Quand sera levé le confinement et dans quelles conditions ? Difficile de le savoir. Pour permettre à tous ceux qui sont en première ligne de souffler après cette crise sanitaire, des propriétaires proposent de mettre leurs gîtes gratuitement à leur disposition.

L'initiative en revient à la Fédération des Gîtes de France qui souhaite remercier par ce geste tous ceux qui sont en première ligne face au coronavirus. Leur offrir un séjour gratuit dans un appartement ou une maison après le déconfinement pour qu'ils puissent souffler. Dans le Gard, une vingtaine de propriétaires ont déjà dit oui. Comme Laurent Debeaux, labellisé "Gites de France" depuis 2008. Il est propriétaire d'un appartement à Alès et d'une maison à Saint-Florent-sur-Auzonnet. "Ça me paraissait naturel dit-il. On s'est dit que peut-être après la crise, beaucoup de personnels soignants auraient la joie de se retrouver en famille pour essayer d'oublier le stress qu'ils ont pu vivre." Au plan national, ce sont déjà 500 hébergements qui sont proposés. Actuellement, certains propriétaires en mettent déjà à la disposition des personnels soignants qui ne peuvent pas rentrer chez eux.

"Aucune location pendant les vacances de Pâques"

Pour nombre de propriétaires de gîtes, les vacances de Pâques représentent souvent le début de la saison. Les réservations ont pour la plupart été annulées voire reportées. "En attendant explique Lysia Jonquet, la directrice du relais Gîtes de France dans le Gard, nous avons demandé aux propriétaires de procéder à un grand nettoyage, de s'occuper du jardin quand il y en a un. Et surtout de faire un grand nettoyage pour que les clients soient rassurés quand ils voudront louer. On maintient le lien avec nos adhérents via les réseaux sociaux, les mails en leur demandant de poster des photos de leurs biens."