Ils sont seuls dans leurs cabines à tailler la route. Pour les routiers qui le souhaitent, Vinci met en place des food-trucks sur des aires d'autoroute et distribue un repas chaud. Un repas le temps de retrouver un peu de chaleur humaine, même si c'est à deux mètres les uns des autres.

Coronavirus : des repas chauds et gratuits pour les routiers sur deux aires d'autoroute d'Occitanie

Au menu du food-truck sur le parking poids-lourds de l'aire d'autoroute d'Ambrussum-sud sur l'A9 à partir de 17h30 ce vendredi,une formule avec trois plats au choix : lasagnes, poulet basquaise ou rôti de bœuf-gratin dauphinois. Une formule avec dessert, une boisson et une baguette. Le tout gratuitement. Des repas offerts par la société d'autoroute Vinci sur certaines des aires de repos, certains soirs.

Des repas offerts pour les routiers, ces professionnels de la route, car les restaurants traditionnels des aires d'autoroute sont pour la plupart fermés. Ces repas sont bien sûr à emporter, confinement oblige, mais Vinci dit vouloir offrir "un bon moment pour faire société", le temps d'un "bain de solidarité".

En Occitanie, deux aires d'autoroute sont concernées, sur l'autoroute A9 : Ambrussum-sud entre Montpellier et Nîmes, et Village Catalan au sud de Perpignan. Cette opération menée ce vendredi soir sera reconduite sur ces deux aires d'autoroute mercredi 1er avril et vendredi 3 avril.