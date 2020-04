En plus des repas, Vinci Autroutes propose désormais aux routiers de laver et de sécher leur linge. Rendez-vous du lundi au vendredi soir sur l'aire du village Catalan sur l'A9 dans les Pyrénées-Orientales.

Coronavirus : des repas et un lave-linge pour les routiers dans les Pyrénées-Orientales

Les routiers sont sympas et cette initiative aussi. Sur l'aire du village catalan, sur l'A9 dans les Pyrénées-Orientales (en direction de l'Espagne), les chauffeurs, qui pouvaient déjà profiter de burgers et de jus de fruits gratuits, pourront désormais aussi laver et sécher leurs vêtements.

Vinci Autoroutes annonce avoir mis à disposition des routiers qui assure de longs trajets une machine à laver (combinée assurant également le séchage du linge). Pour en bénéficier, il suffit pour les chauffeurs de s'y arrêter du lundi au vendredi, de 18h à 23h.