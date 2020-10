Coronavirus : des restaurateurs et patrons de cafés manifestent à Dax pour protéger leurs établissements

Des restaurateurs et patrons de bar ont fait du bruit devant leurs établissements ce vendredi à Dax (Landes). Objectif : s’opposer à une possible fermeture si la situation sanitaire venait à s’aggraver.

Devant le Mojo, à 11h45 pile à Dax (Landes), c’était la cacophonie. Concert de de casseroles et corne de brume. Jérémy Lauilhé, le gérant, et toute son équipe, ont fait du bruit pour protéger leur activité. Le risque : une fermeture totale si la situation sanitaire ne s’améliore pas. « On fait ce qu’il faut depuis le mois de juin, on a investi pour être aux normes et maintenant, on veut qu’on nous laisse juste travailler ! », s’exclame Jérémy Lauilhé.

Egalement président de l’association des cafés, hôtels, restaurants et discothèques (CHRD), ce professionnel pense que les restaurateurs et patrons de bar sont les boucs émissaires de la situation sanitaire en France. « On a l’impression que si l’épidémie repart, c’est la faute des bars et des restaurants. Mais ce qui va se passer, c’est que si nous sommes fermés, les gens continueront de se retrouver. S’ils ne font pas la fête dans les bars, ils la feront à domicile ou sur les quais. Il faut réfléchir autrement et trouver des solutions. En attendant, c’est nous qui devons prendre toutes les mesures et elles sont de plus en plus restrictives. »

Une situation critique

Terminé les planches à partager et les assiettes à picorer. Mais ce que craint le plus Jérémy Lauilhé, c’est une nouvelle fermeture, alors que la situation est déjà difficile. « Il faut absolument qu’on trouve une solution. Il faut cibler les difficultés de chacun pour trouver des solutions adéquates mais ne surtout pas fermer les restaurants et les bars, car beaucoup ne se relèveront pas. » Pourtant, Jérémy Lauilhé veut rester optimiste et compte sur le soutien de ses clients. « Les clients ont confiance en nous. Ils savent que les choses sont faites correctement pour qu’ils soient en sécurité, donc ils continueront à venir. Laissez-nous faire notre travail, c’est tout ce qu’on demande ! »