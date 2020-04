Coronavirus : des sociologues palois lancent une enquête sur le confinement

Des sociologues de l'université de Pau ont lancé une grande enquête sur les Français et le confinement. Le questionnaire est à remplir en ligne.

Il faut une quinzaine de minutes pour répondre à toutes les questions. Plusieurs solutions vous sont proposées, des questions à choix multiples, des questions ouvertes ou fermées. Le but de l'enquête est de comprendre comment les Français accueillent, vivent et évoluent pendant le confinement. "Nous voulons déjà savoir comment ils ont réagi à l'annonce du confinement", explique Yann Bruna, l'un des sociologues palois à l'origine de l'enquête.

Nous nous intéressons au vécu et aux possibles adaptations des personnes pendant le confinement.

Yann Bruna

Est-ce que le confinement était plus difficile pour vous au départ ? Comment le voyez-vous aujourd'hui ? Comment votre vie professionnelle s'organise-t-elle aujourd'hui ? Comment conciliez-vous vos vies professionnelle et personnelle ? Et surtout, qu'est-ce qui vous manque pendant le confinement ?

Nous évoluons en terres inconnues !

Yann Bruna

Les sociologues ont déjà reçu environ 2.000 réponses. Ils espèrent en recueillir 3.000 d'ici la fin du confinement. Toutes les régions de France sont concernées. Et les hommes, en particulier, sont invités à y répondre car à l'heure actuelle, 70% des répondants sont des femmes !

L'enquête est à retrouver ici.

À l'issue du confinement, des étudiants en master de sociologie de l'université de Pau participeront à l'analyse des réponses.